كورونا.. اليمن يدرب 10 آلاف متطوع تهييئا للمستقبل

اليمن / شكري حسين / الخليج 365

وزير الشباب والرياضة نايف البكري للأناضول:

العملية بدأت لمساعدة الهيئات الصحية في مواجهة الانتشار المحتمل للوباء الذي اجتاح معظم دول العالم

دشنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الثلاثاء، تدريب 10 آلاف شاب وشابة لمجابهة خطر فيروس كورونا، في المحافظات التي لا تقع تحت سيطرة الحوثيين.

وقال وزير الشباب والرياضة نايف البكري، للأناضول، إنه في إطار الجهود الحكومية لمجابهة خطر كورونا، بدأت الثلاثاء عملية تدريب 10 آلاف شاب وشابة من المتطوعين، لمساعدة الهيئات الصحية على مواجهة الانتشار المحتمل للوباء الذي اجتاح معظم دول العالم.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة أنه لا وجود لإصابات بالفيروس في البلاد، إذ لم يتم تأكيد أي حالة.

وأضاف البكري: "حرصنا في وزارة الشباب والرياضة، على تدريب هؤلاء المتطوعين من الجنسين، للمساهمة جنبا إلى جنب مع الهيئات الصحية والمحلية لضمان الاستعداد والجاهزية للاستجابة في حالة تأكد الإصابة بالفيروس في البلاد، لا سمح الله".

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وتابع: "بدأت عملية التأهيل في العاصمة المؤقتة عدن، بإشراك 330 شابا وشابة من منتسبي الكشافة والمرشدات ومنظمات المجتمع المدني كمرحلة أولى، ثم تتبعها باقي المحافظات اليمنية المحررة".

من جانبه قال مدير عام دائرة الإعلام في الوزارة، فرحان المنتصر، إن "المشاركين في الدورات سيخضعون لعملية تدريب مكثفة في أعمال التوعية المجتمعية، وتوزيع المنشورات في المدن والشوارع المختلفة".

وأضاف: "سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة، كل مجموعة تضم 5 أفراد، سيتم تأهيلهم بشكل منفرد على يد مدربين متخصصين من قبل وزارة الصحة، قبل توزيعهم على المديريات، مع مراعاة الجوانب الصحية".

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 384 ألفا بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى قرابة 103 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.