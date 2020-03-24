عريقات: إسرائيل تستولي على 95 بالمائة من الأغوار

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية استولت على 95 بالمائة من أراضي الأغوار الفلسطينية.

وأضاف عريقات في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "سياسة تكثيف الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية والبحر الميت، جزء من بدء تنفيذ خطة الضم والسرقة والاستيطان".

وأشار إلى أن 55 ألف فلسطيني يعيشون في الأغوار، على 5 بالمائة من مساحة الأرض، فيما يستولي 12700 مستوطن إسرائيلي بقية الأراضي.

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وبنت إسرائيل في العام 2019 أربعة بؤر استيطانية جديدة في الأغوار، و110 وحدات استيطانية أضيفت للمستوطنات القائمة، حسب البيان.

وتسرق إسرائيل حسب "عريقات" ما نسبته 94 بالمائة من المياه الفلسطينية في منطقة الأغوار.

والشهر الماضي، بدأ فريق أمريكي إسرائيلي بوضع "خريطة دقيقة" لضم أجزاء في الضفة الغربية، بموجب "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي بواشنطن خطة "صفقة القرن"، المزعومة التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل، والأغوار تحت السيطرة الإسرائيلية.

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