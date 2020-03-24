بومبيو يلتقي نائب زعيم طالبان في قطر

كابل / الخليج 365

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، التقى نائب زعيم الحركة ملا برادار، في العاصمة القطرية، الدوحة.

وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم مكتب طالبان في قطر، في تغريدة عبر تويتر، إن الجانبين بحثا (لم يذكر التوقيت) سبل تنفيذ اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وطالبان بشكل أفضل، وتبادل الأسرى في أفغانستان.

وأضاف: "وهكذا تبدأ المفاوضات بين الأفغان (حكومة كابل والحركة)، وتماشيًا مع الاتفاقية (بين طالبان وواشنطن) بصل الأفغان إلى النظام السياسي المستقبلي بما في ذلك السلام الدائم ووقف إطلاق النار".

ولفت إلى أن وزير الخارجية (مايك) بومبيو، تعهد بأن تنسحب القوات الأمريكية وفقاً للجدول الزمني المعد ضمن الاتفاق.

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ولا تزال عملية السلام الأفغانية الهشة التي توصلت إليها طالبان وواشنطن في قطر، الشهر الماضي، تواجه جموداً مع استمرار الخلافات بين حكومة كابل وطالبان بشأن التبادل المقترح للسجناء.

ووفق مصادر رسمية، هناك بين 12 ألف و15 ألف سجين في المعتقلات الأفغانية، بينهم أجانب من باكستان وآسيا الوسطى ودول الخليج.

وتطالب طالبان بالإفراج عن 5 آلاف من مقاتليها، مقابل إطلاق سراح ألف أسير بينهم عناصر أمن ومسؤولين في الحكومة الأفغانية.

إلا أن الحكومة تصر على إطلاق سراح معتقلي طالبان على مراحل، إلى جانب المفاوضات بين أطراف الصراع الأفغاني وتنفيذ وقف إطلاق النار.

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