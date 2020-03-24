

ندد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الثلاثاء، بإلقاء إسرائيل، عاملا فلسطينيا على قارعة الطريق، للاشتباه بإصابته بفيروس

وقال ملحم، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، إن "التصرف الإسرائيلي عنصري، ويجب أن يدان".

ودعا العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه للعمل في إسرائيل والمستوطنات، التي "باتت بؤرة للوباء".

وأضاف "على العمال ألا يتوجهوا للعمل في إسرائيل، حيث يتعرضون لهذا المستوى اللاأخلاقي، وغير الإنساني".

وأشار إلى أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة العامل بفيروس كورونا.

والإثنين، ألقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، العامل المذكور الذي لم يتم الكشف عن هويته، على قارعة الطريق، قرب حاجز بيت سيرا العسكري، غربي رام الله، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي. رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-ندد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، الثلاثاء، بإلقاء إسرائيل، عاملا فلسطينيا على قارعة الطريق، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا وقال ملحم، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أمام مقر رئاسة الوزراء برام الله، إن "التصرف الإسرائيلي عنصري، ويجب أن يدان".ودعا العمال الفلسطينيين إلى عدم التوجه للعمل في إسرائيل والمستوطنات، التي "باتت بؤرة للوباء".وأضاف "على العمال ألا يتوجهوا للعمل في إسرائيل، حيث يتعرضون لهذا المستوى اللاأخلاقي، وغير الإنساني".وأشار إلى أن الفحوصات أثبتت عدم إصابة العامل بفيروس كورونا.والإثنين، ألقت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، العامل المذكور الذي لم يتم الكشف عن هويته، على قارعة الطريق، قرب حاجز بيت سيرا العسكري، غربي رام الله، للاشتباه بإصابته بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة الفلسطينية تندد بإلقاء إسرائيل عاملا على قارعة الطريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.