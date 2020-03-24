باخرة تحمل كحولا طبيا إلى تونس تتعرض لقرصنة إيطالية

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

اتهم وزير التجارة التونسي محمد المسيليني، إيطاليا بالاستيلاء على باخرة محمّلة بكحول طبي قادمة من الصين، كانت في طريقها إلى تونس.

تصريحات الوزير، جاءت في وقت متأخر من مساء الإثنين، على قناة "الحوار" التونسية الخاصة، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإيطالي بهذا الخصوص.

وقال إن "ما حدث لهذه الباخرة شبيه بسرقة التشيك لشحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا".

وأضاف وزير التجارة، أن "كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا وجميعها تسرق المعدّات خوفا من هذا الفيروس".

وفي 14 مارس/آذار الجاري، أعلنت الصين، اعتزامها إرسال كمامات ومواد معقمة ومطهرة تعزيزا للخطوات التي اتخذتها تونس لمكافحة العدوى والوقاية من تفشي كورونا.

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وأعلنت تونس، الإثنين، تعزيز انتشار وحدات من الجيش في كامل أرجاء البلاد، لمعاضدة الجهود الأمنية في تطبيق الحجر الصحي الشامل، ضمن تدابير الوقاية من الفيروس.

والإثنين، أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي المصابين إلى 89.

والأحد، بدأ تطبيق حجر صحي شامل في كامل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألفا.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.