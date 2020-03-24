محكمة إسرائيلية تقبل تأجيل بدء سجن الشيخ رائد صلاح

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا (شمال)، الثلاثاء، على طلب طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية، تأجيل بدء محكوميته، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الخليج 365 "استجابت المحكمة المركزية الإسرائيلية في حيفا للطلب الذي قدمناه أمس (الإثنين) لتأجيل موعد بدء سجن الشيخ لوجود خطورة واضحة بسبب انتشار فيروس كورونا وأخبار رشحت في وسائل إعلام إسرائيلية عن انتشار الفيروس في السجون".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية ومحكمة الصلح الإسرائيلية قد رفضتا، الإثنين، تأجيل البدء بتنفيذ الحكم قبل أن يتقدم طاقم الدفاع باستئناف إلى المحكمة المركزية.

وطبقا لقرار المحكمة الإسرائيلية الشهر الماضي، كان من المقرر أن يبدأ الشيخ صلاح يوم الأربعاء حكما بالسجن لمدة 17 شهرا في سجن الجلمة قرب حيفا (شمال) بتهمة التحريض.

وأشار زبارقة إلى أن التأجيل سيستمر حتى إشعار آخر.

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ومنتصف أغسطس/آب 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال)، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.

ومطلع فبراير/شباط، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة حيفا (شمال) بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ صلاح؛ بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

ولأنه أمضى 11 شهرا في السجن الفعلي، فإنه يتعين عليه تمضية باقي الحكم وهو 17 شهرا في السجن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015؛ بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

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