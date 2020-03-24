الحكومة الفلسطينية: إصابة جديدة بـ"كورونا" ترفع الإجمالي إلى 60

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أعلنت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 60.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، في مؤتمر صحفي "تم تسجيل إصابة بفيروس كورونا لسيدة من مدينة رام الله (وسط الضفة) عائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد المصابين إلى 60".
وسجلت فلسطين أولى الإصابات بالفيروس في 5 مارس/آذار الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.
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