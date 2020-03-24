كورونا.. 6 إصابات في أربيل وحجر على موظفي مشفى شرقي العراق

بغداد / علي جواد / الخليج 365ـ ارتفاع الإجمالي إلى 91 إصابة بينها حالتا وفاة فيما تماثل 22 للشفاء

ـ مستشفى قضاء بلدورز العام في ديالى أخضع جميع موظفيه لحجر صحي، بعد تأكد إصابة أحدهم



أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان شمالي العراق، الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 91، بينها حالتا وفاة، فيما تماثل 22 للشفاء.

وقالت الوزارة، في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إنه "تم تشخيص 6 إصابات بالفيروس في مدينة أربيل، لطفلين وثلاث نساء ورجل".

وأوضحت أن "الإصابات ترتفع في الإقليم إلى 91 شخصا، من بينها حالتا وفاة و22 حالة تعافٍ".

وفي السياق، أعلنت دائرة الصحة في محافظة ديالى شرقي العراق، الثلاثاء، إخضاع جميع موظفي مستشفى قضاء بلدورز العام للحجر الصحي (ما لا يقل عن 300 شخص‎)، بعد التأكد من إصابة أحد الموظفين بالفيروس.

وقال المتحدث باسم دائرة الصحة فارس العزاوي، للأناضول، إن "مدير عام صحة ديالى، علي التميمي، قرر منح جميع موظفي مستشفى بلدروز العام إجازة، وإخضاعهم للفحص، بعد التأكد من إصابة أحد العاملين فيه بكورونا".

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وأضاف العزاوي أنه "تقرر استقدام أطباء وممرضين من مناطق مختلفة لإدارة المستشفى، على أن يسبقه صباح اليوم (الثلاثاء) عملية تعفير (تعقيم) شاملة للمستشفى".

وقررت السلطات المركزية في بغداد، قبل 3 أيام، تمديد حظر التجول وتعليق الدراسة والرحلات الجوية الداخلية والخارجية في عموم البلاد، حتى 28 مارس/ آذار الجاري، لكنها تركت للإدارات المحلية حرية اتخاذ القرارات المناسبة.

وسجلت بغداد، حتى مساء الإثنين، 23 حالة وفاة و226 إصابة بكورونا، لكن ثمة تضارب بين الحصيلة الإجمالية التي تعلنها السلطات المركزية ومجموع ما تعلنه كل محافظة على حدة.

وحتى صباح الثلاثاء، أصاب كورونا أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفي منهم قرابة 16 ألفا و600، فيما تعافى أكثر من 102 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.