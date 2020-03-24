الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين من "ي ب ك" شمالي سوريا

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 6 من إرهابيي منظمة "بي كا كا/ ي ب ك" في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان، أنه تم تحييد 6 إرهابيين من "بي كا كا/ ي ب ك" خلال محاولتهم التسلل إلى منطقة نبع السلام المحررة شمالي سوريا.

وأكد مواصلة العمليات الأمنية ضد الإرهابيين في المنطقة.وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمال شرقي سوريا؛ لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي الـ17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقب ذلك اتفاق مع روسيا في سوتشي في الـ22 من الشهر ذاته.

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