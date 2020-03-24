أمير نجران يوجّه بضبط صاحب فيديو الأرفف الفارغة

وجّه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد؛ بالقبض على مصوّر فيديو الأرفف الفارغة، الذي أذاع في تصويره انقضاء السلع من أحد المتاجر الغذائية بالمنطقة، فيما تبيّن أن المصوّر استهدف تصوير جهة من الأرفف المفرغة من بعض السلع؛ لانتقالها إلى قسم حديث داخل المتجر.

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