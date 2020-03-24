“سلمان العتيبي” المشهور ليس إعلامي!!!

أكد الإعلامي سلمان العتيبي عبر حسابه في “تويتر” أن المشهور ليس إعلامي!!!

وأضاف بأي حق يكسرون حظر التجول لتغطية البدء فيه؟، لم يعد لنا كإعلاميون وجود؟ سُحب البساط في أعمالنا منا ببساطة عملنا الذي تعلمنا وتخرجنا من مؤسساته و نعمل في وزارته الرسمية ، لم يعد متاح لنا!، والقطاعات تلجى لغير المصرح لهم لتغطيته، المشهور المهرج ليس إعلامي يا بشر.

وبين في تغريدة آخرى أن الإعلامي يعمل تحت رقابة وزارة الإعلام وبصفة رسمية إعتبارية صحفيين و مقدمي برامج ومراسلين إخباريين لماذا يتم الإستعانة بمن أقحموا أنفسهم في مجالاتنا الرسمية؟

نحن المُستثنى من قرار حظر التجول رسميًا لأننا نحمل بطاقات عمل صادرة من وزارة الإعلام في الوقت الذي يمنع فيه المواطن لسلامته؟

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وأكد نحن نعمل ليلاً نهارًا لإيصال رسائل القيادة والحكومة والصحة و الأمن العام بطرق علمية مدروسة للمواطن نُضحي براحتنا لأجل ما نعمل

لماذا يُطلب من الفشلة والمتسلقين على لقب إعلامي تغطية جهود الدولة ؟

في الوقت الذي نخاطر بأنفسنا ليبقى الجميع بسلام ؟ كخطوة مكملة لقرارات القيادة.