القبض على الفتاة المحرضة على عصيان منع التجوال

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن القبض على الفتاة المحرضة على عصيان قرار منع التجوال وإحالتها إلى النيابة العامة، وذلك بعد الأمر الصادر من النائب العام بشأن القبض عليها؛ حيث كانت صحيفة “صدى ” الإلكترونية قد تناولت الواقعة الخاصة بها.

وباشرت النيابة العامة، إجراءات التحقيق مع الفتاة فور مثولها أمام المحقق المختص، وإحاطة بإجراءات التحقيق للواقعة من جميع جوانبها، والوقوف على كافة ملابساتها وتداعياتها، وأن القضية لا زالت تحت الإجراء.

وأوضح المصدر، أن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.