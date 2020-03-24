وظائف شاغرة بهيئة الطيران المدني

طرحت الهيئة العامة للطيران المدني وظائف إدارية شاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص الموارد البشرية، إدارة الأعمال، القانون، للعمل بالهيئة في مدينة الرياض.

وذكرت أن الوظائف المتاحة بعدة مسميات منها أخصائي البرامج التدريبية، وأخصائي علاقات الموارد البشرية، ويشترط لشغلها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرة في مجال ذات صلة.

كما اشترطت على المتقدم أن يكون مُتقن للغة الإنجليزية كتابة وقراءة ومحادثة، ولديه القدرة على استخدام الحاسوب والتعامل مع التطبيقات المستخدمة.

ونوهت بأن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي : أضغط هنــــــــــا .