«ميكروسوفت» تحذر: ثغرات أمنية في نظام «ويندوز»

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حذرت شركة ميكروسوفت الأمريكية مستخدمي نظام تشغيل “ويندوز” من ثغرتين أمنيتين تتعرضان للهجوم من القبل الهاكر، موضحة بأن تلك الثغرات الجديدة تسمح للمتطفلين بالتحكم الكامل في أجهزة الكمبيوتر، سواء المنزلية أو المحمولة.
وقالت الشركة أن تلك الثغرات تظهر في مكتبة” ويندوز أدوبي مانجر” والتي تسمح للتطبيقات بإدارة الخطوط المتاحة من أنظمة أدوبي، مردفه بأن الهاكرز يستغلون نقاط ضعف تلك المكتبة، تجعل مستخدمي ويندوز يفتحون ملفات مفخخة محملة ببرمجيات خبيثة.
وتابعت الشركة إنها لا زالت تعمل على إصلاح الثغرات الأمنية، ومن المتوقع أن تصدر تصحيحًا وتحديثًا أمنيًّا يوم 14 أبريل المقبل، يحتوي على حل نهائي لتلك الثغرة، مردفه أن على مستخدمو ” ويندوز” اللجوء إلى حلول بديلة مثل تعطيل جزء من المعاينة في مستكشف ويندوز، لمنع فتح الملفات المفخخة.
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