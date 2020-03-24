بالصور .. سكان مكة المكرمة يلتزمون بقرار منع التجول

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، على تجاوب سكان المنطقة بالالتزام بقرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الأول من تطبيقه.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورا عبر حسابها بموقع تويتر، حول تجاوب السكان مع قرار منع التجول، ظهرت من خلالها عدم وجود أي أفراد فى الشوارع .

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