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أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، على تجاوب سكان المنطقة بالالتزام بقرار حظر التجول للحد من انتشار فيروس كورونا، بالمملكة العربية السعودية، وذلك فى اليوم الأول من تطبيقه.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، صورا عبر حسابها بموقع تويتر، حول تجاوب السكان مع قرار منع التجول، ظهرت من خلالها عدم وجود أي أفراد فى الشوارع .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. سكان مكة المكرمة يلتزمون بقرار منع التجول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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