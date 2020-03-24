الاتحاد الأوروبي يؤجل موعد نهائي دوري الأبطال

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم , تأجيل نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للرجال ونهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

وكان من المقرر إقامة تلك المباريات في مايو المقبل، لكن الاتحاد الأوروبي لم يحدد المواعيد الجديدة لها، مكتفياً بالقول أن التعديل جاء نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وتأهلت أربعة أندية إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا في الوقت الذي جرى فيه تأجيل أربع مباريات أخرى بدور الستة عشر كان من المفترض إقامتها يومي 17 و18 من مارس الجاري.

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال في 30 مايو بإسطنبول فيما كان مقررا لنهائي الدوري الأوروبي يوم 27 مايو في بولندا، ونهائي دوري الأبطال للسيدات يوم 24 مايو في فيينا.

ونتيجة لتفاقم أزمة فيروس كورونا، قرر يويفا الاسبوع الماضي تأجيل يورو 2020 إلى العام المقبل وجرى تعليق كل المباريات الأوروبية حتى إشعار أخر.