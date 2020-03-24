سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع

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ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي (برنت) للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 0.77 سنت أو بنسبة 2.85 % إلى 27.80 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بمقدار 0.91 سنت أو بنسبة 3.90 %، إلى 24.27 دولار أمريكي.
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