«الزواج في زمن كورونا».. افتراضي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد خطوبة استمرت عاماً، كان زواج دييغو أسبيتيا وصوفيا كوجينو مقرراً في 26 آذار/مارس مع حفلة تضم 400 مدعو، إلا أن إجراءات الإغلاق التام في الأرجنتين اضطرتهما إلى الاحتفال بقرانهما عبر الإنترنت.

وقال دييغو (42 عاماً) الموظف في صيدلية في مدينة كوردوبا على بعد 700 كيلومتر شمال شرق بوينوس أيريس «الزواج من أهم المحطات في حياة الإنسان. ولم يكن من السهل علينا أن نقرر التخلي عن زواجنا. لكن وضعنا حلمنا جانباً بحثاً عن مصلحة الجماعة»، خاصة وقد دخلت إجراءات الحجر العام حيز التنفيذ الجمعة في أرجاء الأرجنتين. وجرت مراسم الزفاف في اليوم التالي عبر الإنترنت، إذ وفر الجيران وصلة «واي فاي» للزوجين اللذين انتقلا قبل فترة قصيرة إلى منزلهما الجديد ولم يكن لديهما خدمة الإنترنت بعد. واحتفل عضوان من الكنيسة التي ينتميان إليها بمراسم الزواج من خلال تقنية الفيديو وشارك المدعون الأربعمئة عبر «فيسبوك» و«إنستجرام».

وقالت العروس صوفيا (32 عاماً) الأستاذة في الهندسة الزراعية في جامعة كوردوبا «لم نحصل على مأدبة طعام والقصاصات الملونة ولا على فستان عرس لكن الزواج تم».