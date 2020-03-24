إصابات كورونا تواصل الانخفاض في كوريا الجنوبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، مواصلة الاتجاه النزولي لحالات الإصابة الجديدة، والذي أثار آمالاً في احتمال أن أكبر تفش للفيروس في آسيا خارج الصين يتباطأ.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن إجمالي عدد حالات الإصابة في كوريا الجنوبية بلغ 9037 حالة، وارتفع عدد حالات الوفاة الاثنين إلى 120.

ويمثل ذلك اليوم الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا الجنوبية نحو 100 حالة إصابة جديدة أو أقل. وأعلنت كوريا الجنوبية عن أدنى عدد من الإصابات الاثنين، مُنذ وصولها إلى ذروتها في 29 فبراير/ شباط عندما سجلت 909 حالات.