شكرا لقرائتكم خبر عن كوبا تفرض حجراً صحياً على كل السياح الأجانب المتبقين على أراضيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو، أن السيّاح الأجانب الموجودين في البلاد سيوضعون اعتباراً من الثلاثاء في الحجر الصحّي داخل فنادقهم إلى أن يجدوا طائرة يغادرون على متنها، وذلك خشية تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال ماريرو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي إنّ "السيّاح الذين لا يزالون في الفنادق سيوضعون في الحجر الصحّي . لن يكون بإمكانهم المغادرة حتى يجدوا رحلة طيران تعيدهم إلى ديارهم". وأضاف أنّ عدد السياح الأجانب يصل إلى 32 ألفاً و500 سائح.

ويتزامن هذا الإجراء مع بدء سريان قرار الإغلاق الجزئي للحدود الكوبية التي لن تعود مفتوحة اعتباراً من الثلاثاء سوى أمام الكوبيين والأجانب المقيمين بصورة دائمة في الجزيرة.

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