«حال الطوارئ الصحية» تدخل حيز التنفيذ في فرنسا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دخلت «حال الطوارئ الصحية» الثلاثاء حيز التنفيذ في فرنسا لمدة شهرين، وتنص على عزل إلزامي وتدابير أخرى تضع قيوداً على حريات التنقل والتجمع والعمل وغيرها. وتبنى البرلمان الأحد قانوناً ينص على إعلان «حال الطوارئ لمواجهة وباء كوفيد-19». ونشر القانون الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

ويستلهم القانون الجديد نموذج حال الطوارئ الذي نص عليه قانون سابق في 1955 تم تفعيله بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي تسببت بمقتل 130 شخصاً. وانتقد نواب من المعارضة القيود «الكبيرة» على الحريات، و«الصلاحيات الضخمة» المعطاة للحكومة.

ويتعرض من يخالف إجراءات العزل لدفع غرامة بقيمة 135 يورو، وأخرى بقيمة 1500 يورو، إذا عاد إلى المخالفة ذاتها «خلال 15 يوماً». ويعاقب لارتكاب أربع مخالفات في غضون ثلاثين يوماً بـ3700 يورو، و«ستة أشهر سجن كحد أقصى».

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرض منذ أسبوع الحد من تنقلات الفرنسيين «بشكل كبير لمدة 15 يوماً على الأقل»، من أجل «الحد من التواصل إلى أقصى حد» وبالتالي تجنب تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع، بعدما تسببه في وفاة 860 شخصاً في فرنسا.