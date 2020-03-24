السنغال وساحل العاج تعلنان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس السنغال ماكي سال في خطاب إلى الأمّة حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد اعتباراً من الاثنين، كما فرض حظر تجوّل ليلياً يبدأ من الثامنة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك لمكافحة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال سال متوجّهاً إلى مواطنيه عبر التلفزيون: اعتباراً من منتصف هذه الليلة أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، مشيراً إلى أنّ الحكومة والإدارات الرسمية «ستتّخذ كافة الإجراءات اللازمة» لتطبيق مرسوم حالة الطوارئ «بدون تأخير».

وأضاف، أنه أمر أيضاً بفرض «حظر تجوّل على امتداد أراضي الوطن من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً، مشيراً إلى أنه أمر "قوات الدفاع والأمن بالاستعداد للتنفيذ الفوري والصارم للتدابير المنصوص عليها في سائر أنحاء البلاد"، لافتاً إلى أنّ هذه التدابير"يمكن أن تتطوّر وفقاً للظروف".

وتابع الرئيس السنغالي: أقول لكم بجدية، الوضع خطير، إنّ سرعة تفشّي المرض تتطلّب منّا رفع مستوى الاستجابة وإلا فإنّنا نواجه خطر كارثة عامة.

وأعلن الرئيس السنغالي عن مجموعة من التدابير الاقتصادية لمساعدة المواطنين والقطاعات المتضررة على مجابهة الأزمة، مشيراً إلى رصد الحكومة 75 مليون يورو لتوزيع حصص غذائية على الفقراء.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في خطاب إلى شعبه الاثنين، حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد وفرَض حظر تجوّل ليلياً وعزلاً تدريجياً للسكان، وذلك في إطار تدابير استثنائية لمواجهة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال وتارا مخاطباً مواطنيه: في مواجهة تفشّي الوباء، أعلن حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد، وسريان حظر تجوّل من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة صباحاً، اعتباراً من 24 مارس/آذار، وعزلاً تدريجياً للسكان بحسب المناطق وفقاً لتطوّر الوباء.