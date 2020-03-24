شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يجيز قانونا يضع عقوبات على المخالفين لقرارات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها أن مجلس الأمة الكويتي يجيز مشروع قانون يضع عقوبات مشددة على المخالفين للقرارات المتعلقة بالأوضاع الصحية الراهنة.

وأعلن النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، أنه تم الإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح العسعوسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أنه تم الإفراج عن هؤلاء السجناء، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مشيرا إلى أنه تم التعجيل في ملفات الإفراج على وجه السرعة، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.