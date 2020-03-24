شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يجيز قانونا يضع عقوبات على المخالفين لقرارات أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن مراسلها أن مجلس الأمة الكويتي يجيز مشروع قانون يضع عقوبات مشددة على المخالفين للقرارات المتعلقة بالأوضاع الصحية الراهنة.
وأعلن النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى، أنه تم الإفراج عن 230 سجيناً خلال الأيام العشرة الماضية، فى ظل الظروف الاستثنائية التى فرضها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح العسعوسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - أنه تم الإفراج عن هؤلاء السجناء، تطبيقا لقواعد العفو الأميري وقواعد الإفراج الشرطي، مشيرا إلى أنه تم التعجيل في ملفات الإفراج على وجه السرعة، في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأضاف أن هناك نحو 240 سجيناً آخرين تتعلق ملفاتهم بتداخل العقوبات أو وقف تنفيذها، سيتم النظر في أمرهم خلال الفترة المقبلة، من خلال انعقاد جلسات لهم بمحاكم الاستئناف.
وفي السياق ذاته، كشف النائب العام الكويتي، عن إنجاز قضايا بث الشائعات التي وقعت خلال الفترة الحالية؛ حيث تم إحالتها اليوم إلى المحاكم الخاصة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، وقف صرف أدوية الكلوروكين والهيدروكسي كلوروكوين بالقطاع الخاص، إلا وفقا لشروط معينة، واللذان يستخدمان في بعض الدول كعلاجات مقترحة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ونص قرار وزارة الصحة الكويتية، على عدم صرف الأدوية التي تحتوي على المادتين، إلا في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وكذلك صيدليات المستشفيات الأهلية فقط، على أن تكون الوصفة الطبية صادرة من أطباء ذوي الاختصاص.
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