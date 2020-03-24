تعرف على تفاصيل وفاة رجل في أمريكا بعدما عالج نفسه من كورونا بالكلوروكين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توفي رجل من منطقة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية فيما ترقد زوجته بالمستشفى في حالة حرجة بعد أن تناولا حبتان من فوسفات الكلوروكوين في محاولة للتداوي الذاتي ضد فيروس كورونا الجديد، وفقًا لتقارير مستشفى "بانر هيلث" المحلي.



ونقل موقع "سي إن إن" عن المستشفى قولها في بيان إن الرئيس دونالد ترامب وصف الكلوروكوين بأنه علاج محتمل لكوفيد 19، ولكنه أيضًا "مادة مضافة شائعة الاستخدام في أحواض السمك لتنظيف خزانات الأسماك".

وقد تمت الموافقة على الكلوروكين من قبل إدارة الغذاء والدواء لعلاج الملاريا والذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لم توافق على ذلك لعلاج الفيروس التاجي.

وشدد خبراء بانر هيلث على أن الدواء - بالإضافة إلى "الأدوية والمنتجات المنزلية غير الملائمة" الأخرى - لا "يجب تناولها لعلاج هذا الفيروس أو منعه".

وقال الدكتور دانيال بروكس المدير الطبي لمركز معلومات الأدوية في البيان "بالنظر إلى عدم اليقين بشأن كوفيد 19 ، نتفهم أن الناس يحاولون إيجاد طرق جديدة لمنع هذا الفيروس أو علاجه". "لكن العلاج الذاتي ليس هو الطريقة الصحيحة للقيام بذلك."

Advertisements

ولم يقدم المستشفى، أي تفاصيل حول كيفية حصول الزوجين، في الستينيات من العمر، على الكلوروكين.

ووفقا للبيان، "في غضون ثلاثين دقيقة من الابتلاع، عانى الزوجان من آثار فورية تتطلب الدخول إلى المستشفى."

وفي نيجيريا، أصدر مسؤولو الصحة تحذيرًا بشأن الكلوروكين ، قائلين إن ثلاثة أشخاص في البلاد تناولوا جرعة زائدة من الدواء بعد أن أقر ترامب به كعلاج محتمل.

وقالت بانر هيلث إنها "تحث بشدة" مقدمي الرعاية الصحية على عدم وصف الكلوروكين للمرضى الذين لا يدخلون المستشفى.

وقال بروكس: "آخر شيء نريده الآن هو إغراق أقسام الطوارئ لدينا بالمرضى الذين يعتقدون أنهم وجدوا حلاً غامضًا ومحفوفًا بالمخاطر يمكن أن يعرض صحتهم للخطر.