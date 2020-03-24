«بالقرعة وفحص كورونا»..مسرح روسي يختار شخصاً واحداً لحضور حفلته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادة ما يكون الأداء الفردي هو ما يصبو إليه الفنان؛ والآن فإن ذلك يمثل الجائزة الكبرى للمتفرجين.

وابتداء من الشهر الجاري سيقدم مسرح وأوبرا بيرم الروسي عروضه على الإنترنت، ويسمح لمتفرج واحد فقط بمشاهدة العرض بشكل مباشر في المسرح.

ويهدف المشروع الذي أطلق عليه اسم «وجهاً لوجه»، إلى توفير نوع معين من التواصل مع الجمهور في وقت يحد فيه تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا من النزهات والتجمعات.

وقال مارات جاتسالوف مدير المسرح في بيان: إننا على استعداد لإقامة الحفلات لشخص واحد في النهاية، متفرج واحد له نفس قيمة المسرح مكتمل العدد.

ويقع هذا المسرح في مدينة بيرم الصناعية التي تبعد 1100 كيلومتر شرقي موسكو. وقال المسرح إنه سيقبل قريباً طلبات من يريدون حضور العرض بمفردهم.

وأشار أحد الفنانين إلى أنه سيتم اختيار المتفرج من خلال قرعة ولكن لا بد أن يقوم الأطباء بفحص الشخص الذي يقع عليه الاختيار قبل دخول المسرح.

وسجلت روسيا حتى الآن 438 حالة إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة جراء الفيروس.