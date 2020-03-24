شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء القيود المفروضة على السفر من وإلى إقليم هوبي الصيني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني الثلاثاء إنها سترفع كل القيود المفروضة على السفر من وإلى الإقليم الأربعاء 25 مارس /آذار باستثناء مدينة ووهان عاصمة الإقليم وبؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وأضافت اللجنة إنه سيتم رفع القيود المفروضة على مغادرة ووهان في الثامن من إبريل/ نيسان.

وأغلقت السلطات ووهان منذ 23 يناير/كانون الثاني.

وكانت ووهان بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين قبل نحو ثلاثة أشهر.

ومع تراجع أعداد الإصابات والوفيات في الصين بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً وببطء.

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