ترامب «قد» يقلص الإغلاق قريباً رغم تفاقم تفشي كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يدرس كيفية إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء فترة إغلاق مدتها 15 يوماً الأسبوع المقبل على الرغم من انتشار فيروس كورونا بشكل سريع واستعداد المستشفيات لموجة من الحالات المرتبطة بانتشاره السريع.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض «أمريكا ستفتح مرة أخرى وبسرعة أمام النشاط التجاري. لن نسمح بأن يتحول ذلك إلى مشكلة مالية تستمر فترة طويلة».

وأصدر ترامب إرشادات قبل أسبوع تستهدف إبطاء انتشار المرض خلال 15 يوماً بما في ذلك الحد من السفر غير الضروري.

وفي نفس الوقت توقف النشاط الاقتصادي في بعض الولايات.

وقال ترامب للصحفيين إنه من الممكن استئناف النشاط الاقتصادي في الولايات التي بها ما وصفه معدلات بطيئة نسبياً من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى نبراسكا وإيداهو كمثالين في حين يستمر الإغلاق بشأن المناطق الساخنة في ولايات أخرى مثل نيويورك.

وقال ترامب «لو تُرك الأمر للأطباء سيقولون فلنغلق العالم كله».

وأشار لاري كودلو المستشار الاقتصادي الكبير لترامب إلى احتمال حدوث تغيير في السياسة، خلال مقابلة أجراها في وقت سابق مع شبكة «فوكس نيوز»، الاثنين وقال «الرئيس على صواب. العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المرض. علينا أن نقوم ببعض المقايضات الصعبة» وقال إن البيت الأبيض سيناقش «عدداً من الأمور».

وتزايدت حالات الإصابة بكورونا أكثر من 15 مرة منذ الإرشادات التي أعلنها ترامب الأسبوع الماضي.