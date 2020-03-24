وفاة الممثلة الإيطالية لوتشيا بوسيه في إسبانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت الممثلة الإيطالية لوتشيا بوسيه التي اشتهرت في أفلام لانطونيوني وبونويل وفيليني الاثنين، عن عمر ناهز الـ 89 عاماً في إسبانيا حيث كانت تقيم، على ما أفاد نجلها الفنان ميغيل بوسيه.

وغرد ميغيل بوسيه المغني والممثل: أصدقائي الأعزاء أعلن لكم وفاة والدتي لوتشيا بوسيه.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن لوتشيا بوسيه قد تكون توفيت جراء إصابتها بالتهاب رئوي حاد في حين تعتبر إسبانيا حالياً من أكثر الدول تضرراً من فيروس كورونا المستجد.

وكتب رئيس مهرجان كان السابق جيل جاكوب: رحلت لوتشيا بوسيه.

ولدت لوتشيا بوسيه في ميلانو عام 1931 وانتخبت ملكة جمال إيطاليا عام 1947 قبل أن تصبح إحدى أشهر الممثلات في السينما الإيطالية. وتزوجت لوتشيا بوسيه عام 1955 في لاس فيغاس واحداً من أكبر مصارعي الثيران في القرن العشرين الإسباني لويس ميغيل دومينغين.

وشاركت في عدة أفلام شهيرة، من بينها فيلم «وقائع موت معلن» لفرانشيسكو روسي مقتبس عن رواية غابرييل غارسيا ماركيز عام 1987.