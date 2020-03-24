أمريكا تسعى لإعادة رعاياها العالقين في الخارج بسبب كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الولايات المتحدة أنّها تسعى لإعادة 13.500 أمريكي لا يزالون عالقين في الخارج بسبب الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، لكن من دون أن تتعهّد في الوقت الراهن بإعادتهم جميعاً.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين، إنّ الوزارة أعادت منذ بدء أزمة الفيروس وإلى اليوم ما مجموعه 5700 أمريكي، من بينهم أكثر من 800 من مدينة ووهان في وسط الصين، وأكثر من 300 كانوا على متن سفينة الرحلات البحرية «دايموند برينسيس» في اليابان، إضافة إلى 1200 أمريكي أعيدوا من المغرب الأسبوع الماضي، فضلاً عن أمريكيين تم إجلاؤهم من أمريكا اللاتينية في الأيام الأخيرة.

وأضاف المسؤول بحسب فرانس برس، أنّ الغالبية العظمى من هؤلاء عادوا إلى الولايات المتحدة على متن طائرات استأجرتها الحكومة الأمريكية، من دون أن يستبعد إمكانية اللجوء إلى طائرات عسكرية عند الاقتضاء.

وقال: سنعيد آلافاً آخرين إلى الوطن في الأيام والأسابيع المقبلة، مشيراً إلى أنّ هناك 16 رحلة مقرّرة بحلول نهاية الأسبوع لإعادة ما مجموعه 1600 راكب.

وأضاف:لقد حدّدنا نحو 13.500 مواطن أمريكي في الخارج طلبوا مساعدتنا للعودة إلى الوطن من أماكن مختلفة حول العالم.

ولفت المسؤول إلى أنّ الولايات المتّحدة ناشدت رعاياها مراراً أن يحاولوا العودة إلى بلادهم على متن رحلات تجارية، وأقرّ بأنّ هذه الإمكانية «تضمحل بسرعة» بسبب إغلاق مزيد من الدول حدودها وتعليق الرحلات الجوية التجارية.