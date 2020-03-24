شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحادية للهوية والجنسية: الزائرون المتواجدون في الدولة لن يتأثروا بوقف حركة الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن الزائرين المتواجدين في الدولة، والذين تعذر عليهم مغادرتها نظراً لإغلاق الكثير من الدول أجواءها ومنافذها الحدودية، هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقاً للآلية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة. وقالت الهيئة في بيان لها إنها حريصة على التعامل مع مختلف التطورات المرتبطة بالإجراءات المتخذة على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بما يحقق الرعاية المفترضة لكل المقيمين على أرض الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحادية للهوية والجنسية: الزائرون المتواجدون في الدولة لن يتأثروا بوقف حركة الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.