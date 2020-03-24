انقسامات في مجلس الأمن حول «إعلان» بشأن وباء كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن الدولي الذي لم يجتمع منذ 12 يوماً بسبب فيروس كورونا المستجد يشهد انقسامات حول مسودة «إعلان» مرتبط بالوباء.

وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته، إن المسودة «رفضتها جنوب إفريقيا أولاً واقترحت روسيا والصين تعديلات عليها، وساهمتا لاحقاً في عرقلتها». وذكرت مصادر أخرى أن المسودة في طريق مسدود.

وقال أحد المصادر، إن للصين وجنوب إفريقيا تحفظات فيما اقترحت روسيا «تعديلات جذرية».

ومسودة الإعلان التي حصلت فرانس برس على نسخة منها وطرحتها إستونيا الأسبوع الماضي، تشدد على «القلق المتنامي» للدول الـ15 الأعضاء في المجلس حيال الوباء «الذي قد يهدد السلام والأمن في العالم». تؤكد على ضرورة «مساعدة الدول الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر بسبب الفيروس والشعوب التي تعيش في أوضاع إنسانية كارثية»، إضافة إلى «تعاون سياسي واقتصادي»، والعمل بين أعضاء الأمم المتحدة يجري «بشفافية تامة» وهي عبارة يبدو أنها تلمح إلى الانتقادات الأمريكية لبكين.

وشددت مسودة الإعلان على أنه «لا يمكن لأي بلد أن يهزم الوباء بمفرده» مذكرة بأن تطوير لقاح يشكل أولوية.

ويستلزم إصدار إعلان لمجلس الأمن الدولي إجماع أعضائه لتبنيه وإصداره.