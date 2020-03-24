الأسهم العالمية على موعد مع جلسة خضراء.. بعد هبوط حاد الاثنين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وول ستريت على موعد مع جلسة خضراء الثلاثاء فقد سجلت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفاعاً في التعاملات الصباحية المبكرة الثلاثاء.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي للعقود الآجلة 528 نقطة، مما يشير إلى مكاسب افتتاحية بنحو 563 نقطة. كما أشارت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مكاسب عند الافتتاح.

وجاءت التحركات بعد يوم عاصف آخر في وول ستريت الاثنين، حيث عاد المستثمرون إلى التشاؤم ودفعوا المؤشرات الرئيسية إلى قيعان جديدة متعددة السنوات.

وتفاقمت خسائر الأسهم الأمريكية أمس الاثنين مع إجبار فيروس كورونا سريع الانتشار مزيداً من الولايات على الدخول في حالة إغلاق عام، مما ألقى بظلاله على خطوات غير مسبوقة من مجلس الاحتياطي الاتحادي لتدعيم الائتمان في شتى قطاعات الاقتصاد.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 575.58 نقطة بما يعادل 3% إلى 18598.4 نقطة كاسراً حاجز 19 ألف نقطة هبوطاً، وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 65.55 نقطة أو 2.84 في المئة ليسجل 2239.37 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 16.37 نقطة أو 0.24 في المئة إلى 6863.14 نقطة.



الأسواق الآسيوية

وقفزت الأسهم في آسيا في تعاملات الثلاثاء حيث عززت السلطات تدابير التحفيز لمكافحة التأثير الاقتصادي لانتشار الوباء العالمي.

كان مؤشر نيكاي الياباني من بين الأسواق الرئيسية في المنطقة التي شهدت أكبر زيادة، فقفز 4.86% بدعم صعود سهم سوفت بانك صاحب الوزن الثقيل بنسبة 9.64%.

في كوريا الجنوبية، ارتفع مؤشر كوسبي بنسبة 5.26%، بينما قفز مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3.56%، مع ارتفاع سهم شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت بنسبة 3.39%.

كما شهدت الأسهم في البر الرئيسي الصيني مكاسب بارتفاع مؤشر شنجهاي 1.48%.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم في أستراليا بنحو 1.5%.

المؤشرات الأوروبية

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وفي القارة العجوز، من المتوقع أن يفتح مؤشر «فوتسي» في لندن على مكاسب 145 نقطة مقابل مكاسب 252 نقطة لمؤشر داكس الألماني و119 نقطة لمؤشر كاك الفرنسي.



الاحتياطي الفيدرالي

تحركات الأسهم الإيجابية تأتي بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن برنامج شراء الأصول مفتوح يوم الاثنين. وقال البنك المركزي إن البرنامج سيتم تشغيله «بالمبالغ اللازمة لدعم الأداء السلس للسوق والانتقال الفعال للسياسة النقدية إلى الأوضاع المالية والاقتصاد الأوسع نطاقاً».

راي أتريل، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، كتب في ملاحظة يقول: «التزم بنك الاحتياطي الفيدرالي بشراء الديون، ليس فقط الأوراق المالية المدعومة بالقروض العقارية الحكومية والسكنية، ولكن الآن لأول مرة الرهون العقارية التجارية (الورق المدعوم بمباني المكاتب وما شابه ذلك)».

وأضاف: «على عكس ما بعد (الأزمة المالية العالمية) عندما كانت هناك قيود كمية على المبلغ الذي سيشتريه الاحتياطي الفيدرالي كل شهر، فإن مبالغ الشراء غير محدودة الآن».

ترامب يشيد بالدولار القوي

وعلى غير العادة أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين برئيس الاحتياطي الفيدرالي عقب قرار الأخير خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى الصفر، معتبراً من ناحية ثانية أنّ ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية أمر «جيّد»على الرغم من أنّه يجعل التصدير «أكثر صعوبة».

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول فيروس كورونا المستجدّ، الجائحة التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الأمريكي خصوصاً والعالمي عموماً، إنّ واقع أن يكون «الدولار قوياً هو أمرٌ جيّد، هذا يبدو جيّداً حقّاً، لكنّ الحقيقة هي أنّ هذا الأمر يجعل أشياء معيّنة مثل التجارة أكثر صعوبة».

كما أشاد سيّد البيت الأبيض برئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إثر الإجراءات التي اتّخذها الأخير لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تداعيات كورونا وكان أبرزها خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى الصفر.

وقال ترامب «لقد اتّصلت اليوم بجيروم باول وقلت له: جيروم، لقد قمت بعمل جيّد حقّاً».

وعلى الرّغم من أنّ ترامب هو من عيّن باول رئيساً للاحتياطي الفدرالي، إلا أنّ الرئيس الجمهوري لم يتوان مراراً عن توجيه انتقادات علنية شديدة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي ولا سيّما بسبب عدم تخفيضه معدّل الفائدة قبلاً.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي الأحد معدل الفائدة الرئيسي إلى صفر، وزاد من شراء ديون الخزانة، وضخّ مبالغ كبيرة من النقد في الأسواق المالية عدة مرات، وذلك في إطار جهوده للحدّ من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.