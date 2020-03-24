الهند توقف الرحلات الجوية وتغلق المدن الكبرى مع ارتفاع عدد ضحايا كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الهند وقف الرحلات الداخلية، وقالت إن معظم أنحاء البلاد يخضع لإغلاق كامل في مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب المرض في جنوب آسيا المكتظ بالسكان.

وأعلنت الهند اكتشاف 471 إصابة بالفيروس، لكن خبراء الصحة حذروا من أن قفزة كبيرة في الإصابات قد تكون وشيكة الأمر الذي سيشكل عبئاً كبيراً على كاهل البنية التحتية للصحة العامة المتداعية بالفعل.

وأكدت الهند يوم الاثنين وفاة اثنين بسبب الفيروس مما رفع عدد الوفيات إلى تسع حالات.

وأمرت الحكومة شركات الطيران التجارية بوقف عملياتها الداخلية اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء.

وقد تم بالفعل تعليق السفر بالسكك الحديدية، شريان الحياة في الهند، بعد أن احتشد آلاف معظمهم من العمال المهاجرين في محطات القطارات للعودة إلى منازلهم مع إغلاق الشركات وندرة الوظائف.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن كثيراً من الهنود لا يأخذون العزل الصحي على محمل الجد. وأضاف على تويتر "أرجوك أنقذ نفسك، أنقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".

وحظرت السلطات تجمع أكثر من خمسة أشخاص في عدة ولايات بما في ذلك ولاية ماهاراشترا في الغرب، التي تشهد أكبر عدد من الإصابات. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من ينتهكون الحظر.

وفي مومباي المركز المالي في البلاد علقت السلطات قطارات الضواحي، التي تنقل عادة ثمانية ملايين راكب يومياً، حتى نهاية الشهر. وتقتصر خدمات الحافلات على العاملين في الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية.