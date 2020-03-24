الصحة الكويتية: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الثلاثاء تسجیل حالتي إصابة جدیدتین مؤكدة إصابتھما بفیروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند في المؤتمر الصحفي الیومي لوزارة الصحة إن الحالتین مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداھما من الجنسیة الھندیة والثانیة من الجنسیة الفلبینیة وبذلك یرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 191 حالة.

وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الصحیة أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 39 عقب إعلان وزیر الصحة الشیخ باسل الصباح في وقت سابق الیوم شفاء تسع حالات مصابة بالفیروس.

وذكر السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعایة الطبیة في العنایة المركزة على ما ھو علیھ عند خمس حالات ھي ثلاث حرجة واثنتان مستقرتان.

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وعن مراكز الحجر الصحي فقد وصل العدد الإجمالي لمن أنھوا فترة الحجر الصحي إلى 708 أشخاص بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقیام بكل الإجراءات الوقائیة والتأكد من خلو جمیع العینات المخبریة من الفیروس.

وجدد دعوة وزارة الصحة للمواطنین والمقیمین الكرام إلى الالتزام بكل القرارات والتوصیات الصادرة من الجھات الرسمیة في الدولة وتوصیات منظمة الصحة العالمیة واتباع استراتیجیة التباعد الاجتماعي لتقلیل فرص الإصابة وانتشار العدوى بین المخالطین واحتواء انتشار فیروس كورونا والقضاء علیه.

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