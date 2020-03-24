عُمان تعلن تسجيل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، الثلاثاء، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩) لمواطنين، مما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 84.
وقالت في بيانها على "تويتر": "11 حالة منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و5 حالات مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي".
وأشارت إلى تماثل 17 حالة إصابة للشفاء.
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