دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستعد لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بتحسينات في تثبيت الصورة ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير نشر من المحلل Ming Chi-Kuo مؤخراً على أن ابل تستعد لجلب تحسينات في كاميرة الجيل القادم من هواتف الأيفون، بشكل خاص في تقنية تثبيت الصورة.

أشار Ming Chi-Kuo في تقريره الأخير إلى أن ابل تقدم العام المقبل هاتف الأيفون المميز بحجم 6.7 إنش في الشاشة بمجموعة من التحسينات الملحوظة في الكاميرة.

ومن المقرر وفقاً لتقرير Kuo أن تأتي ميزة التثبيت في 5 محاور مع sensor-shift لتثبيت الصورة في الكاميرة الرئيسية وفقاً لتفاصيل نشرت في ديسمبر الماضي.

أيضاً تأتي تقنية التثبيت الجديدة في كاميرة هاتف الأيفون لتستبدل ميزة التثبيت البصري الحالي في الكاميرة الرئيسية، كما يدعم إلتقاط صور دون إهتزازات مع ملف تعريفي أنحف، ويأتي المستشعر الرئيسي بحجم 1/1.9، مع إعدادات 7P.

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ولقد أشار تقرير أخر إلى أن ابل تقدم هواتف iPhone 12 Pro، و 12 Pro Max بمستشعر 3D ToF جديد، لدعم تصوير portrait وإستخدام تقنية الواقع المعزز بكفاءة أعلى.

أيضاً من المتوقع أن يدعم هاتف iPhone 12 Pro معدل تحديث 120Hz ProMotion في شاشة OLED، كما يدعم الإتصال بشبكات mmWave 5G، ويضم ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام مع رقاقة معالج A14 Bionic .

المصدر

هذا الموضوع ابل تستعد لدعم الجيل القادم من هواتف الأيفون بتحسينات في تثبيت الصورة ظهر على التقنية بلا حدود.