برسالة على واتس آب.. طريقة جديدة للحصول على معلومات موثوقة بشأن كورونا

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كتب - عاصم الأنصاري:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج، أن منظمة الصحة العالمية استحدثت طريقة جديدة للحصول على معلومات موثوقة بشأن الفيروسات التاجية.

وذكر زوكربيرج في منشور على صفحته الرسمية عبر فيسبوك، أن منظمة الصحة العالمية استحدثت حساب على تطبيق واتساب يمكن للمستخدمين تلقي تقرير الحالة اليومية من خلال التنبيهات الصادرة عبر المنظمة.

وأوضح أن التقرير اليومي سيحتوي على أحدث أعداد الحالات حسب البلد في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى نصائح بشأن كيفية حماية نفسك، وإجابات على الأسئلة المتداولة التي يمكنك إرسالها بسهولة إلى الأصدقاء والعائلة

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وأضاف أن نحو نصف مليون شخص قد اشتركوا بالفعل حتى الآن.

وبحسب "سكاي نيوز"، قامت المنظمة بتخصيص رقم (41798931892+) على "واتساب"، لتوعية المواطنين وإرشادهم بالخطوات التي يجب فعلها عند الإصابة بالمرض وإجراءات الوقاية للحد منه.

ويمكن للمستخدمين إرسال أي رسالة إلى الحساب، ثم ستبدأ المنظمة في إرسال النصائح اللازمة والتي يجب اتباعها، بالإضافة إلى أنه يمكن للمستخدمين إرسال أسئلة متعلقة بالمرض وسيقوم فريق عمل المنظمة بالرد عليها.

كما يستطيع المتبرعين إرسال تبرعاتهم إلى منظمة الصحة العالمية عن طريق نفس الرقم، للمساعدة في توفير المستلزمات الطبية في الدول المتفشي فيها وباء كورونا.