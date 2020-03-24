شكرا لقرائتكم خبر عن دعما لحملة خليك ببيتك.. تنظيم الاتصالات بالإمارات تنشر 22 تطبيقا لمتجر إلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعما لحملة "خليك ببيتك" لمحاربة تفشى فيروس كورونا، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات بالإمارات، قائمة تضم تطبيقات 22 متجرا إلكترونيا في الدولة يمكن للمستهلكين استخدامها لشراء احتياجاتهم بكل يسر وسهولة، مؤكدة أن هذه القائمة أولية وقابلة للتحديث خلال الأيام القادمة. وفق وكالة أنباء وام.

وتشمل المتاجر الإلكترونية التي أعلنت عنها الهيئة مراكز تسوق كبرى وتعاونيات بالإضافة إلى بقالات ومحلات لبيع اللحوم وأخرى للخضروات والفواكه والأغذية الطازجة وغيرها من الخدمات.

وقد شهدت بداية العام الجارى نشاطا قويا في التسوق الإلكتروني في مؤشر على زيادة إقبال المستهلكين لشراء احتياجاتهم عبر الإنترنت من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة للعديد من متاجر التسوق المنتشرة في جميع إمارات الدولة وذلك توفيرا للوقت والجهد.

ومن المتوقع استمرار نمو السلوك الاستهلاكي الإلكتروني في الإمارات خلال الأشهر القادمة الأمر الذي سيسهم في رفع قيمة التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 19.77 مليار دولار في العام 2020، وذلك بحسب العديد من الدراسات المتخصصة ومن ضمنها دراسة صادرة عن وزارة الاقتصاد.

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يشار إلى أن نتائج استبيان أجرته دائرة التنمية الاقتصادية دبي خلال العام الماضي أظهر أن 66% من المشاركين فيه أعربوا عن ثقتهم بالتسوق الإلكتروني عبر الإنترنت في حين أكد 70% ممن استطلعت آرائهم ثقتهم في آلية الدفع عبر الإنترنت.

وقد سجلت مبيعات الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت في الإمارات نموا سنويا تراكميا بنسبة 21% خلال الفترة من 2015 إلى 2018 وذلك وفقا لبيانات أعدتها مؤسسة أبحاث السوق الاستراتيجية "ونلسن " وهي مؤسسة عالمية متخصصة في قياس وتحليل البيانات ذات العلاقة بمبيعات القطاع.

كذلك من المتوقع بحسب الاستطلاع المزيد من النمو في حجم التسوق الإلكتروني في الإمارات خلال الفترة من 2020 إلى 2021 ، ويدعم هذه التوقعات نجاح مراكز التسوق في الدولة بتوفير تجربة تسوق وخيارات دفع متعددة القنوات وهو ما يسهم في زيادة التجارة الإلكترونية بشكل عام.

وتصنف دولة الإمارات بكونها من الدول الرائدة على مستوى العالم في توفير البنية التحتية المتميزة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية وتبني غالبية مؤسساتها الرسمية والأهلية حلولا لتقديم الخدمات اعتمادا على حلول تكنولوجية باتت متاحة سواء عبر الهواتف الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى.