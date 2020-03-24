شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ حزمة بأكثر من 11 مليار دولار لدعم الاقتصاد البحرينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سلمان بن خلفية آل خليفة، وزير المالية البحرينى، اليوم، إن الحكومة البحرينية ستنفذ حزمة بقيمة 4.3 مليار دينار (11.41 مليار دولار) بأسرع وقت ممكن كأولوية قصوى لدعم الاقتصاد، وجاء ذلك بحسب ما نقله التلفزيون الرسمى فى البحرين عن وزير المالية.

وتتعرض مملكة البحرين لضغوطات، فبالإضافة لتداعيات تفشي فيروس كورونا، تواجه المملكة ضغوطات من هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث تعتمد البحرين بشكل كبير على إيرادات النفط.