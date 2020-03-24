شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف بسلطنة عمان تقيم صندوق وقفى لدعم الخدمات الصحية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت وزارة الأوقاف بسلطنة عمان انشاء صندوق وقفى لدعم الخدمات الصحيفة فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم، واليوم الثلاثاء، أصدر الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان، قرارين وزاريين قضى الأول بإنشاء الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية، يخضع لإشراف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فحص أعماله.



ووفقا لصحيفة عمان، قضى القرار الثاني بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة.



ويهدف الصندوق بصفة أساسية إلى دعم الخدمات الصحية بالسلطنة. كما يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية نحو صحة الفرد والمجتمع، وإلى إيجاد مصادر متنوعة ومختلفة لدعم الخدمات الصحية، وتحديد الدور التنموي للوقف في الخدمات الصحية وتوعية المواطنين بأهميته واستقطاب أموال الهبات والتبرعات والوصايا للخدمات الصحية ووضع ضوابط لها وإيجاد أفضل الطرق لتشغيلها وتنميتها واستثمارها.



كما يهدف إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع من خلال توظيف أعمال الصندوق وعوائد استثماراته لتمويل العلاج وإنشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيلها وشراء الأدوية وسيارات الإسعاف والمعدات الطبية اللازمة وصيانتها ودعم الأبحاث الطبية وغيرها، وإدارة واستثمار أموال الصندوق وتطويرها والمحافظة على استدامتها وتكثير ريعها ويجوز له في سبيل ذلك الاستثمار في المجالات العقارية أو الصناعية أو الزراعية وغيرها من المجالات وفق الضوابط الشرعية الإسلامية في استثمار الوقف.

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وكانت أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان، أمس الاثنين، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس "کورونا"(کوفید 19)، لتسع مواطنين واثنين مقيمين، وترتبط حالات منها بالسفر والمخالطة، بينما تخضع حالتان للتقصي الوبائي، وبذلك يصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 66 حالة.

كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون، وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين، واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال، والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة.