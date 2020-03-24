شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلب من المعتمرين المتأخرين عن المغادرة تقديم طلب إعفاء من الآثار القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجهات المختصة، إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم فى المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ، التقدم للوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مارس 2020، وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكترونى eservices.haj.gov.sa.

وكان الدكتور عبد الفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، قد أكد فى وقت سابق أن قرار إلغاء العُمرة للزوار والمقيمين هدفه منع وصول فيروس كورونا لمكة المكرمة، مؤكدا حرص حكومة السعودية على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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وقال نائب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، فى مداخلة هاتفية مع قناة العربية اليوم الأربعاء، إن القرار إجراء احترازى مؤقت لعدم وصول المرض إلى مكة والمدينة المنورة من خلال الزوار أو المقيمين وبشكل مؤقت ودورى، مشددا على مواصلة تقديم الخدمات لكل المعتمرين وزوار المدينة المنورة من خلال التواصل مباشرة مع الشركات المنظمة لرحلات العمرة واستكمال كافة الحزم الخدمية والمتعاقد عليها سابقا.

وأشار إلى وجود تواصل مباشر مع رحلات مغادرة المعتمرين حسب الجدولة السابقة لوصولهم لبلادهم سالمين غانمين، مختتمًا: نعمل على تسهيل عودة المعتمرين إلى بلادهم فى أقرب وقت.

كان نائب وزير الحج والعمرة السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط قد كشف عن إيقاف جميع حملات العمرة الداخلية والخارجية وزيارة المسجد النبوى بشكل مؤقت، كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".