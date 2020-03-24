شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستبعد 9 مقيمين لمخالفتهم قرار حظر التجول الجزئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، ضبط 9 مقيمين خالفوا قرار حظر التجول الجزئى فى منطقة الفروانية مساء أمس الاثنين، وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى فى وزارة الداخلية الكويتية - فى بيان صحفى - أنه جارى إحالة المخالفين إلى إدارة الإبعاد، لاستكمال إجراءات ترحيلهم.

وشددت على أن وزارة الداخلية الكويتية، لن تتهاون مع أي شخص لا يلتزم بالقرار الصادر بشأن حظر التجول الجزئي في الكويت. يذكر أن الكويت فرضت حظر تجول جزئي، اعتبارا من الساعة الخامسة مساء، وحتى الرابعة فجرا ابتداء من يوم الأحد الماضي وحتى إشعار آخر؛ وذلك ضمن إجراءاتها الوقائية من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Advertisements

وكان وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن شفاء 9 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) هم مواطنون كويتيون، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 39 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات التسعة من الفيروس.. موضحا أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الاثنين، تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى الإمارات، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 189 حالة حتى يوم أمس.