شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التجارة التونسى: إيطاليون استولوا على باخرة محملة بكحول طبى لتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير التجارة التونسى، محمد المسيلينى، أن باخرة كانت متجهة إلى تونس محملة بكحول طبيّة سُرقت فى البحر من طرف إيطاليين.

وقال المسيلينى فى تصريح على قناة "الحوار التونسى" مساء أمس الاثنين، إن ما حدث للباخرة التونسية شبيه باستيلاء التشيك على شحنة كمامات أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة فى مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف وزير التجارة التونسى أن "كلّ الدول الأوروبية تعيش اليوم حالة من الهستيريا"، على خلفية تفشى كورونا.

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وكانت براج قد صادرت شحنة مساعدات إنسانية أرسلتها الصين إلى إيطاليا للمساعدة في مكافحة تفشي كورونا، وتمثلت في أقنعة للوقاية من الفيروس وأجهزة تنفس.

وعللت براج في وقت لاحق ما قامت به بأن الشرطة صادرت الشحنة "لأنها مخصصة للبيع غير القانوني".