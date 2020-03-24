"هنية" يخصص نصف مليون دولار لإغاثة الفلسطينيين بلبنان

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

خصص رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، الثلاثاء، نصف مليون دولار أمريكي، لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

وقالت الحركة، في بيان وصل "الخليج 365" نسخة منه "نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني في لبنان، تم تخصيص إغاثة عاجلة له في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، بمقدار نصف مليون دولار".

وبيّنت أن هنية يواصل " مساعيه مع الدول والجهات الخيّرة من أجل التخفيف عن الشعب في لبنان، والوقوف إلى جانبه لمواجهة الأزمة التي يمر بها".

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ويعاني لبنان حاليا، أزمة مالية واقتصادية حادة؛ إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (غير الرسمية) 2500 ليرة، بزيادة 47 بالمئة للدولار عن سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات.

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