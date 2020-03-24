كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات في سلطنة عمان إلى 84

مسقط / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 84.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإصابات الجديدة جميعها لمواطنين، ومنها 11 حالة مرتبطة بمخالطة مرضى سابقين، و5 مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا والإمارات، وحالتان لا تزالان تخضعان للتقصي الوبائي.
وأشارت الوزارة إلى أن 17 حالة تماثلت للشفاء.
وفي سياق إجراءات التصدي للفيروس، قررت السلطات العمانية، الإثنين، منع التجمعات، ووقف طباعة وتداول الصحف والمجلات الورقية، وإغلاق محلات الصرافة.
وحتى صباح الثلاثاء، أصاب الفيروس أكثر من 382 ألف شخص بالعالم، توفى منهم قرابة 16 ألفا و600، بينما تعافى أكثر من 102 ألف.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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