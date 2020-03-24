كورونا.. تنسيق جزائري تونسي "مستمر" للتصدي للوباء

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365

قالت الرئاسة الجزائرية، مساء الإثنين، إن الرئيس عبد المجيد تبون اتفق مع نظيره التونسي قيس سعيد على التنسيق الدائم لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وحسب بيان لها "تبادل تبون، أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، المعلومات ووجهات النظر حول الوضعية الصحية في كلا البلدين".

وتابع أن المحادثات كانت على ضوء "الإجراءات المتّخذة فيهما لمواجهة أزمة انتشار وباء كورونا".

واتفق الرئيسان على "مواصلة التشاور والتنسيق للتصدّي لهذا الوباء المتفشّي في العالم".

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وقبل أيام، أعلنت الجزائر وتونس غلق الحدود البرية بينهما باتفاق بين سلطات البلدين في إطار تدابير التصدي للفيروس.

ومساء الإثنين، أقر الرئيس الجزائري، حجرا تاما على محافظة البليدة (جنوب) أهم بؤرة لفيروس كورونا بالبلاد، إلى جانب حظر تجوال ليلي على العاصمة، بعد تسجيل 230 إصابة بالفيروس و17 حالة وفاة نصفها من المحافظة الجنوبية.

فيما أعلنت تونس، تعزيز انتشار وحدات من الجيش، لحث المواطنين على تطبيق الحجر الصحي الشامل الذي فرض الأحد بكامل أرجاء البلاد، ضمن تدابير الوقاية من الفيروس.وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفى منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

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