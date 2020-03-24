كورونا.. إسرائيل تعتقل 4 فلسطينيين أثناء تعقيمهم مرافق عامة بالقدس

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، مساء الإثنين، 4 فلسطينيين، أثناء تعقيمهم مرافق عامة في مدينة القدس المحتلة، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، بحسب شهود عيان.

وقال الشهود للأناضول إن الشرطة اعتقلت الشبان الأربعة، ومن ثمّ صادرت منهم بالقوة مضخات التعقيم.

وأوضحوا أن الشرطة اعتقلت الشبان من ساحة الغزالي في باب الأسباط أثناء تعقيمهم مرافق عامة ضمن جهود فردية اجتماعية للحد من انتشار كورونا.

وأشار الشهود إلى أن القوات اقتادتهم إلى مركز شرطة القشلة في باب الخليل بالقدس القديمة.

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ومنذ أسبوع، قامت الشرطة الإسرائيلية، باعتقال 12 شابا فلسطينيا لذات السبب.

والأحد، أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إغلاق جميع مصليات المسجد الأقصى ابتداء من فجر الإثنين، لمنع تفشي الفيروس.

وسجلت فلسطين 59 إصابة بكورونا حتى الإثنين، فيما أعلنت إسرائيل 1442 إصابة بالفيروس، توفيت منها حالة واحدة.

وحتى مساء الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 374 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد عن 16 ألفًا، بينما تعافى أكثر من 101 ألف.

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