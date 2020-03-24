وزارة التجارة بالحدود الشمالية تكثف الجولات الرقابية على المستودعات التموينية

اجتمع مدير عام وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز مع محافظ العويقيلة حسين الدغيم وعرض خطة الفرق الرقابية لجولتها على المستودعات التموينية ، للتأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية كما شارك الفرق الرقابية بوزارة التجارة بلدية محافظة العويقيلة جولة على اسواق الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والتمور .

وأوضح مدير عام وزارة التجارة بالحدود الشمالية أحمد الفايز أن وزارة التجارة بالمنطقة تكثف الجولات الرقابة على مخازن ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع ومحطات بيع الوقود، بصورة مستمرة بهدف التأكد من وفرة المنتجات والسلع التموينية الضرورية وضمان مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

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