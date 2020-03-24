التزام سكان الحدود الشمالية بمنع التجول

حضرت الجهات الأمنية مساء أمس في مختلف شوارع منطقة الحدود الشمالية ، إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد ابتداءً من مساء اليوم الاثنين من السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً ولمدة ( 21 ) يوماً .

وانتشر منسوبوا دوريات الأمن والمرور والشرطة من ضباط وأفراد يتقدمهم مدير شرطة المنطقة اللواء صالح بن عواض العمري وقادت القطاعات الأمنية بالمنطقة ، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين منع التجول حفاظاً على سلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس بأن شرطة المنطقة رصدت ولله الحمد تجاوبا مثاليا من جميع المواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية امتثالا لأمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في منع التجول ، مؤكدا تنفيذ الخطط الامنية المعدة بهذا الخصوص بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقةالحدودالشمالية

ورصدت خلو شوارع مدينة عرعر ومحافظات ومراكز المنطقة من المركبات والمارة ، تنفيذًا لأمر منع التجول .