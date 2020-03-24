وظائف هندسية شاغرة ببرنامج «يسر»

كشف برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية عن توفر وظائف هندسية شاغرة للعمل في منطقة الرياض بمسمى وظيفي – مهندس شبكات أول. واشترط البرنامج، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في التخصص ذي الصلة، وحاصل على شهادة CCIE، شهادة CCNP، و3-5 سنوات خبرة في نفس المجال؛ فضلًا عن تجربة الشبكة؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــا .

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